Тбилиси, 3 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Службу государственной безопасности Грузии нужно упразднить, а систему правосудия децентрализировать, заявил бывший президент республики Михаил Саакашвили, выступая в Тбилисском городском суде. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Службу государственной безопасности следует упразднить полностью. Просто закрыть, повесить большой замок, открыть там дискотеку, если кто любит развлекаться в таком месте», — сказал экс-президент.

Он также заявил, что нужно заменить всех сотрудников прокуратуры и судебную власть. В состав Верховного суда Саакашвили призвал брать иностранных судей и назначать на определённый срок, а не пожизненно.

Также, по мнению политика, в регионах нужно избирать шерифов, которые будут организовывать службу полиции. Тогда у центральных властей не получится вводить в регион силовиков из других регионов для разгона протестующих.

«Должна быть децентрализованная система, система, в которой практически всегда есть коалиция у власти, стабильная коалиция со своими собственными гарантиями, что никто не может никого кинуть, и они будут контролировать друг друга», — заявил Саакашвили.

Напомним, в суде рассматриваются два уголовных дела, по которым Саакашвили проходит обвиняемым. Он заявил, что не признаёт судебную систему Грузи. При этом судьи, которые рассматривают дела экс-президента, а также обвинители на процессах были назначены на свои должности, когда Саакашвили реформировал систему правосудия, будучи президентом.