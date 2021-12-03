* Талибан — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:01 — REGNUM Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвал недавнее решение Мандатной комиссии ООН «беспринципным и несправедливым» и «нарушением законных прав афганского народа». Комитет, отвечающий за утверждение послов при Организации Объединенных Наций, в среду (1 декабря) отложил утверждение полномочий новых послов двух стран, не достигнув консенсуса по представительству Афганистана и Мьянмы.

Аккредитация посланника «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве представителя Афганистана была бы серьезным шагом на пути к признанию правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве официального правительства Афганистана, отмечает BBC.

В то же время бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал в Твиттере, что он «приветствует» решение комитета, написав, что это «шаг к залечиванию значительных ран, нанесенных афганскому народу жестоким и экстремистским правлением «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране, которое мы наблюдаем».

«Комитет решил отложить решение об аккредитации в обоих случаях», — сказала Анна Карин Энстром, представитель Швеции в ООН и председатель комитета по аккредитации, в который входят девять членов, включая США, Россию и Китай.

По словам дипломатов, на следующей неделе комитет должен представить свой отчет Генеральной Ассамблее, которая, скорее всего, примет решение путем общего голосования, если не будет достигнут консенсус.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал: «Мы надеемся, что это право будет передано представителю афганского народа в ближайшем будущем».

Секретарь Комитета по аккредитации ООН сообщил журналистам, что решение пока отложено, но не уточнил, будет ли бывший посол Гулям Мохаммад Исхакзай и дальше представлять Афганистан в Организации Объединенных Наций.

Россия, Китай и США входят в число девяти членов комитета, который принимает решение о полномочиях 193 членов Организации Объединенных Наций.

Сухейль Шахин, пресс-секретарь политического бюро «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, был назначен послом Афганистана в ООН. Около двух месяцев назад, 20 сентября, движение направило в ООН письмо, в котором назначило Сухейля Шахина своим представителем.

Два месяца назад Сухейль Шахин направил Би-Би-Си обращение с призывом к передаче поста представителя Афганистана.

«Я призываю международное сообщество, особенно Организацию Объединенных Наций, передать место Афганистана Исламскому Эмирату (правительству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ))», — сказал Шахин в послании.

Прошло почти три месяца с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили состав временного кабинета во главе с Мохаммадом Хасаном Ахундом в качестве премьер-министра, и ни одна страна еще не признала правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В соответствии с международным правом мы должны быть представленными в ООН», — заявили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).