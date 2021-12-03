Оренбург, , 08:01 — REGNUM В Зауральной роще Оренбурга горожанин получил сильный удар током. Мужчина госпитализирован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Уличные столбы электропередачи Blogsochi.ru

По данным ведомства, 38-летнего оренбуржца под трансформатором в Зауральной роще обнаружили прохожие. Они вызвали скорую помощь. В бессознательном состоянии мужчину доставили в больницу.

Предварительно установлено, что пьяный житель Оренбурга залез на столб трансформатора и получил ударил электротоком. В больнице медики приняли решение ампутировать пациенту правую руку.