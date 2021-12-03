Омск, , 07:57 — REGNUM В Омске за неделю с 23 по 30 ноября значительнее всего подорожали белокочанная капуста (на 13,1%) и огурцы (на 5,8%). Об этом ИА REGNUM сообщили 3 декабря в мэрии, ссылаясь на информацию департамент городской экономической политики.

Хлеб Анна Алябьева © ИА REGNUM

В диапазоне от 1 до 3% выросли цены на питьевую воду ёмкостью 5 л, муку, гречку, рис, хлеб, печенье и ряд других товаров.

В то же время в Омске подешевели помидоры (на 4,7%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 3,6%), яблоки, конфеты, репчатый лук, сухие смеси для детского питания.

Незначительное снижение цен зафиксировано на воду питьевую ёмкостью 1 л, колбасы, пастеризованное молоко, морковь.

В мэрии подчеркнули, что исследуются цены по 68 наименованиям товаров (48 продовольственных и 20 непродовольственных) в 20 сетевых магазинах города. Также учитываются данные Омскстата.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за неделю значительнее всего подорожали белокочанная капуста, картофель и пшеничная мука.

Читайте также: Капуста и картофель подорожали в Хакасии