Хониара, , 07:55 — REGNUM Ущерб для экономики Соломоновых островов, нанесенный уличными беспорядками в столице Хониаре, составил $66 млн, сообщает пресс-служба центробанка страны.

Поджог здания парламента на Соломоновых островах Chris Teva@Twitter

«Центральный банк Соломоновых островов обновил оценку ущерба, нанесенного беспорядками местной экономике. Масштабы негативного воздействия обширны и, по нашим оценкам, достигают 534 млн долларов Соломоновых островов (около $66 млн — прим. ИА REGNUM)», — заявили в финансовом учреждении.

В центробанке Соломоновых островов добавили, что из-за беспорядков следует ожидать снижения темпов экономического роста островного государства. Уточняется, что в ходе протестов в Хониаре оказались сожженными и разграбленными 63 здания. Сильно пострадала городская инфраструктура, а также учреждения торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 ноября на Соломоновых островах арестовали более ста участников уличных беспорядков в столице Хониаре. Отмечалось, что для помощи правоохранительным органам островного государства Австралия направила своих полицейских.