Хониара, 3 декабря, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Ущерб для экономики Соломоновых островов, нанесенный уличными беспорядками в столице Хониаре, составил $66 млн, сообщает пресс-служба центробанка страны.

Chris Teva@Twitter Поджог здания парламента на Соломоновых островах

«Центральный банк Соломоновых островов обновил оценку ущерба, нанесенного беспорядками местной экономике. Масштабы негативного воздействия обширны и, по нашим оценкам, достигают 534 млн долларов Соломоновых островов (около $66 млн — прим. ИА REGNUM)», — заявили в финансовом учреждении.

В центробанке Соломоновых островов добавили, что из-за беспорядков следует ожидать снижения темпов экономического роста островного государства. Уточняется, что в ходе протестов в Хониаре оказались сожженными и разграбленными 63 здания. Сильно пострадала городская инфраструктура, а также учреждения торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 ноября на Соломоновых островах арестовали более ста участников уличных беспорядков в столице Хониаре. Отмечалось, что для помощи правоохранительным органам островного государства Австралия направила своих полицейских.