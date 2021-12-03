Чебоксары, 3 декабря, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Чувашии заключённый, отбывающий наказание в алатырской колонии, осуждён за дезорганизацию работы исправительного учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Фигурантом уголовного дела стал 28-летний мужчина, отбывающий срок в Алатыре в исправительной колонии № 2 УФСИН. Следствием установлено, что утром 2 апреля 2021 года в помещении изолированного типа он снял дверь туалетной кабинки и закрыл бумагой видеокамеру.

Правоохранители отмечают, что на требование прибывшего сотрудника колонии прекратить нарушение осуждённый отреагировал «агрессивно и ударил по руке металлической решёткой камеры».

Суд признал мужчину виновным в дезорганизации работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ), назначив с учётом неотбытой части наказания пять лет колонии строгого режима. Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Цивильском районе Чувашии мужчина осуждён за дезорганизацию деятельности СИЗО: следствие установило, что он оторвал метровый плинтус, закрыл бумагой объективы видеокамер, а в прибывшего сотрудника изолятора бросил плинтус, ударил и толкнул.

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