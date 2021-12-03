Оренбург, 3 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области наблюдается оттепель. Выпавший снег тает. Гидрометцентр прогнозирует 3 декабря дожди и мокрый снег.

Наталья Диева Мокрый снег

Осадки ожидаются в западных и центральных районах. Ситуация, когда дождь переходит в мокрый снег, благоприятна для формирования гололёдных явлений. Специалисты говорят о гололеде на западе области до 5 мм.

Воздух 3 декабря прогреется до Оренбуржья +3°C. Порывы юго-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Согласно метеопрогнозу, дожди и мокрый снег сохраняться до 6 декабря. Стоит отметить, из-за резкого потепления на территории региона в первой половине недели (29 ноября — 2 декабря) шли дожди, а во второй половине — добавился и мокрый снег.

По данным гидрометцентра, в истории метеонаблюдений Оренбуржья отмечались и более мощные волны тепла в зимний период. Так 1 декабря в 2010 году воздух в Оренбурге прогрелся до +7°С, а 1 декабря 2021 года в степной столице ожидается до +5°С.