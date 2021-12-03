Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Украинская армия отказалась от Крыма и своего собственного Черноморского флота в 2014 году без всякого принуждения, написал бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek.

Ариэль Коэн в Калининграде Андрей Озерцов / © ИА REGNUM

По словам эксперта, утрата произошла вследствие саботажа ответственными лицами государственных обязательств, а также коррупции и некомпетентности, свойственной Киеву до сих пор.

«Внутри страны коррупция и некомпетентность подрывают усилия Украины по освобождению от зависимости от России. Киеву необходимо преодолеть модель саботажа, которая была наиболее заметна в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отказалась от Крыма», — объяснил Коэн.

Отметим, поиски виновных в утрате Крыма ведутся на Украине до сих пор. В августе 2021 года генерал ВСУ Игорь Гордийчук заявил, что киевские власти в 2014 году не смогли «собрать даже один батальон» для того, чтобы сохранить территориальную целостность страны.

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