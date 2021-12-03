Триполи, , 07:44 — REGNUM Постановление вернуть сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи в список кандидатов на выборах президента Ливии вынес суд ливийского города Себха, 2 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на его адвоката Халеда аз-Зейди.

Ливия David Stanley

Ранее избирательная комиссия республики отказала Каддафи в участии в выборной гонке из-за того, что он находится в международном розыске. Голосование по выборам ливийского президента назначено на 24 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября телеканал Аl Аrabiya передал информацию о том, что спикер парламента Ливии Агила Салех и бывший глава МВД правительства национального согласия в Триполи Фатхи Башага объявили о том, что стали кандидатами на выборах главы государства.

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