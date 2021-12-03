Якутск, , 07:43 — REGNUM В Якутии разрешили проводить спортивные мероприятия без зрителей и запретили сотрудникам организаций выходить из отпусков без тестов ПЦР. Соответствующие изменения внесены в указ главы Якутии «О режиме повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», сообщает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как рассказал на брифинге глава республики Айсен Николаев, поправки в указ также вносились с учётом просьб предпринимателей, которые предлагали отменить часть антиковидных ограничений на фоне введения пропускного режима по QR-кодам. Теперь предприятия общественного питания площадью более 100 метров будут работать без соблюдения дистанции, также разрешено проведение банкетов до 100 человек.

Для всех организаций массового посещения людей, которые работают с QR-кодами, остальные ограничения снимаются. Разрешённая заполняемость залов кинотеатров и театров повышена с 50 до 75%. Можно возобновить работу туристическим компаниям. Разрешены спортивные состязания и мероприятия без зрителей и при условии соблюдения сантиарно-эпидемиологичесих требований.

«Единственное ограничение, которое сейчас появляется — это то, что доступ в органы власти с 6 декабря будет реализовываться с помощью QR-кодов и тестов ПЦР. В целом ещё раз хочу сказать, что в дальнейшем работа наша должна быть направлена на повышение вакцинации населения», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, указ главы Якутии о мерах, препятствующих распространению коронавируса в республике, продолжит действовать до 15 января 2022 года. Такое решение было принято 30 ноября, в день, когда истекал ранее установленный срок для антиковидных ограничений.