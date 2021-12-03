Иркутск, , 07:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 3 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6436 человек, причём 28 из них добавили в сводку за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 141 138 (+602 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализированы 4823 (-144 за сутки). В то же время излечились 114 460 пациентов (282).

Ещё 547 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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