Оренбург, , 07:39 — REGNUM Жители Оренбургской области активно открывать брокерские счета. По данным Банка России, на конец первого полугодия 2021 года, 203 тыс. такие брокерские счета имеют 203 тыс. оренбуржцев. Еще около 6 тыс. человек стали клиентами управляющих компаний в рамках договоров доверительного управления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Деньги

Суммарный объем вложений оренбуржцев на фондовом рынке на 1 июля достиг 44 млрд рублей: 40 млрд рублей — на брокерском обслуживании и 4 млрд рублей — в доверительном управлении. Средняя сумма на брокерском счете составляет 197 тыс. рублей. В доверительном управлении деньгами распоряжается управляющий в соответствии с заранее выбранной клиентом стратегией. Такой вариант выбрали лишь 3% инвесторов. При этом средний размер портфеля в доверительном управлении в три раза больше — 627 тыс. рублей.

Стоит отметить, с 1 октября 2021 года начинающие розничные инвесторы должны пройти специальный тест перед покупкой сложных финансовых инструментов. Тестирование проводят брокеры, управляющие компании паевых инвестиционных фондов или форекс-дилеры.