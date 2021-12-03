Ульяновск, , 07:38 — REGNUM В Ульяновской области стали реже заражаться коронавирусом. Это свидетельствуют обновлённые данные управления Роспотребнадзора.

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По оперативной информации ведомства, за последнюю неделю в регионе официально зарегистрировано 3087 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 2 декабря — 390. За сутки число подтверждённых случаев заражения снизилось на 28.

Всего в Ульяновской области сделано 1 501 459 тестов на коронавирус, из них за неделю в лабораториях провели 21 974 исследования в отношении 21 533 человека.

Количество контактных лиц, находящихся под наблюдением, сократилось за последние сутки с 20 385 до 20 123 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 111 990 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 104 110 жителей, скончались 3414 человека.

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