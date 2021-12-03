Москва, , 07:39 — REGNUM В арбитраж Москвы к Минобороны России поступил крупный финансовый иск от судостроительного завода «Пелла». Дело о взыскании более 2 млрд рублей суд пока к производству не принял, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» Ssr

Претензии ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» поданы 2 декабря 2021 года, но детали ещё не известны. Сумма иска — 2046 083 442,6 рубля.

Напомним, в октябре 2021 года суд также рассмотрел иск министерства к заводу о взыскании более 2,2 млн рублей неустойки по контракту на сервисное обслуживание буксиров на 60 млн рублей. Иск был удовлетворен частично — на 264 тыс. рублей. Решение на сегодня обжалуется.