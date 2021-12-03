Владивосток, , 07:35 — REGNUM Депутату Законодательного собрания Приморья Артёму Самсонову (КПРФ) предъявлено обвинение в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, сообщили 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

За решеткой Diariodecaracas.com

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По версии следствия, Самсонов, несколько лет назад отдыхал в компании на базе отдыха Лазурная во Владивостоке.

«При общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — пояснили следователи.

Отмечается, что ранее в отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски, проверки показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки, опознание. Также назначены судебные экспертизы и другие следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области задержан 25-летний житель Шегарского района по подозрению в растлении малолетней девочки.