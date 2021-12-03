Москва, 3 декабря, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ударил кулаком по столу, ознакомившись с системой оплаты труда шахтёров во время совещания по ситуации в угольной отрасли. Совещание прошло 2 декабря в режиме телеконференции, выдержки из стенограммы опубликованы на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Людям семьи кормить нужно, и они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. В этом был смысл наших решений в 2010 году», — сказал президент, ударив по столу.

Оценивая доклад министра труда России Антона Котякова, Путин заявил, что в нём нет глубокого анализа.

«Не могу сказать, что Вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворён Вашим ответом», — сказал глава государства.

В ходе совещания Владимир Путин напомнил о том, что ключевые решения в сфере безопасности на шахтах принимались ещё в 2010 году, после трагедии на «Распадской». И тогда чиновники докладывали о том, что все поручения выполнены.

«Надо посмотреть, как они выполнены, что конкретно сделано и как это сделано. Давайте с этим разберёмся», — сказал президент.

Напомним, 25 ноября 2021 года в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек. По итогам проверок после аварии на угольных шахтах региона выявили более 600 нарушений.