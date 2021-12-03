Оренбург, 3 декабря 2021, 07:31 — REGNUM В администрации Оренбурга принято кадровое решение. Вакансия главы комитета потребительского рынка закрыта со 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Председателем муниципального комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства назначен Василий Куликов. Первым рабочим днем в новой должности для Куликова стало 2 декабря.
По данным информресурсов, ранее чиновник возглавлял предприятия строительной отрасли.
Как уже сообщало ИА REGNUM, с 23 ноября с должности главы комитета с формулировкой «по собственному желанию» был уволен Юрий Колбанев.
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