Оренбург, 3 декабря, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В администрации Оренбурга принято кадровое решение. Вакансия главы комитета потребительского рынка закрыта со 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Председателем муниципального комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства назначен Василий Куликов. Первым рабочим днем в новой должности для Куликова стало 2 декабря.

По данным информресурсов, ранее чиновник возглавлял предприятия строительной отрасли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 23 ноября с должности главы комитета с формулировкой «по собственному желанию» был уволен Юрий Колбанев.