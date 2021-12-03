Ульяновск, 3 декабря, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских продолжает посещать предприятия региона. В ходе визита в Мелекесский район он побывал на животноводческом комплексе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Визит губернатора Ульяновской области Алексея Русских в Мелекесский район

Губернатор посетил общество «Хмелёвское», где строится животноводческий комплекс на 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота и к 2024 году здесь планируют создать дополнительно 70 рабочих мест со средней зарплатой в 42 тыс. рублей в месяц. Здесь уже построены, в частности, девять коровников, телятник, три зерносклада, пять силосных ям, конюшня. В настоящее время на фермах содержатся более 960 голов КРС, в том числе 370 коров. Кроме того, закуплена сельхозтехника и два жилых дома для специалистов.

Глава региона отметил, что в ноябре регион получил федеральную поддержку в размере 80 млн рублей на кормление КРС производителям молока. Молочное животноводство губернатор назвал одним из приоритетных направлений развития АПК.

«Для нас крайне важно поддерживать производителей молока, и мы стараемся им оказывать всестороннюю помощь», — подчеркнул Алексей Русских.

По словам руководителя общества «Хмелёвское» Асламбека Китаева, на 2022 — 2024 годы планируется реконструкция коровника на 250 голов, строительство кормоцеха, закупка 300 голов КРС. Кроме того, приобретут три дома для специалистов организации.

Исполняющий обязанности министра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин отметил, что на предприятии перерабатывается 6 тыс. тысяч литров молока в сутки и производятся кефир, сметана, творог, сливочное масло и сливки. Молочная продукция реализуется в магазинах Мелекесского района и Димитровграда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мелекесском районе губернатор Алексей Русских также принял участие в пуске природного газа в селах Лесная Хмелёвка и Бригадировка. В результате строительства сетей газоснабжением охвачено ещё более 1 тыс. сельчан. На начало ноября природным газом в районе обеспечены почти 83% домовладений.

Губернатор также акцентировал внимание на развитии молочного предприятия «Хмелёвское», подчеркнув, что газификация позволит привлечь специалистов в сельскую местность, развивать производство и создать новые рабочие места.