3 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Общепит в Красноярском крае теперь может работать без ограничений по времени. Однако, судя по обсуждениям в соцсетях, это обстоятельство не слишком-то и обрадовало красноярцев, ведь зайти в кафе и рестораны могут лишь те, у кого есть QR-код.

Татьяна Иващенко, , 09:45 — REGNUM В Красноярском крае в декабре частично сняли коронавирусные ограничения. В частности, общепит в регионе теперь может работать без ограничений по времени. Однако, судя по обсуждениям в соцсетях, это обстоятельство не слишком-то и обрадовало красноярцев, ведь зайти в кафе и рестораны могут лишь те, у кого есть QR-код.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Эту ситуацию жители Красноярского края обсуждают в соцсетях.

«Скоро по два кода начнут трясти, потом по десять. Причём проверяют твои личные и медицинские данные любые проходимцы», — возмущён подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Андрей М.

«Да на лоб бейте эти QR-коды», — иронизирует Алексей К.

«Плевать! И без посиделок в кафе нормально, денег меньше стало тратиться на всякую ерунду», — сделала вывод Ася М.

«Пора всем понять — старой жизни уже не будет… Будем сидеть по норкам и не высовываться», — комментирует Alisa K.

Введение QR-кодов Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

«Я не товар и не продукт — иметь QR-код. Кто имеет, носите и предъявляйте. Не болейте, главное! Чтобы пойти набить себя едой в ресторане только с QR-кодом — проживу и без этого, поверьте!» — подчеркнул Дмитрий Ю.

«Да не нужно людям условия ставить, прекращайте…» — призывает Юлия А.

«QR-коды никогда не снимут» — считает Антон Н.

«А правительство в курсе, что мы живём в свободной стране? И не имеют права как-то давить и ущемлять тебя на право выбора как человека. И достали со своей вакцинацией, и это дело добровольное», — высказал своё мнение Данила Б.

Проверка QR-кода Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«Новый год на носу. И корона и штамм «потерпят» новогодние праздники. А потом пятая волна будет», — иронизирует Сергей В.

«Да вы медицину сначала в порядок приведите! Чтоб помощь можно было от врачей вовремя и качественно получить! А не так, что заболел, потом неделю с температурой, соплями и кашлем по больнице шастаешь, по всем кабинетам анализы сдаешь!» — возмущена Светлана А.

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