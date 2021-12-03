Асбест, Свердловская область, , 07:26 — REGNUM В Асбесте Свердловской области полицейские проверили наличие QR-кодов о вакцинации от COVID-19 у депутатов местной думы. Об этом пишут СМИ.

QR-код

Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Стражи порядка нагрянули с проверкой во время одного из заседаний представительного органа. У одного из депутатов кода не оказалось. В отношении него составили протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области система QR-кодов была введена в октябре.