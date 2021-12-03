Эр-Рияд, , 07:26 — REGNUM Обновленные правила совершения малого хаджа (умры) для паломников были объявлены властями Саудовской Аравии из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон», 2 декабря передал телеканал Al-Jazeera.

Хадж Al Jazeera English

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Так, для этой категории путешественников необходимо быть привитыми вакцинами, которые одобрены Эр-Риадом. Паломники, вакцинированные препаратами, которые были согласованы Всемирной организацией здравоохранения, должны будут проходить трехдневный карантин и в течение 48 часов после изоляции пройти ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом.

Кроме того, Эр-Риад увеличил срок пребывания паломников в стране с 10 до 30 дней, но запретил совершать малый хадж лицам младше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 декабря Норвегия вводит обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих на ее территорию.

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