Якутск, 3 декабря, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Председатель Государственного собрания Алексей Еремеев и председатель Гомельского областного Совета депутатов Белоруссии Екатерина Зенкевич 2 декабря в торжественной обстановке подписали соглашение о сотрудничестве между региональными представительными органами Якутии и Гомельской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания Якутии.

Пресс-служба Госсобрания Якутии Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между региональными представительными органами Якутии и Гомельской области Белоруссии

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Соглашение подписано в преддверии предстоящего в 2022 году Девятого Форума регионов, проводимого ежегодно под эгидой Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального Собрания Республики Белоруссии. Соглашение предусматривает сотрудничество между представительными органами региональной власти в рамках интеграции Союзного государства. Планируется широкий обмен опытом в законотворческой и депутатской деятельности в соответствии с законодательством Белоруссии и законодательством Российской Федерации. Стороны намерены развивать и укреплять связи между представительными органами государственной власти. Планируется обмен текстами нормативных правовых актов и их проектов (по вопросам, представляющим взаимный интерес), аналитическими, методическими материалами.

Председатель Государственного собрания Якутии Алексей Еремеев представил информацию о промышленном и инвестиционном потенциале республики. Народный депутат отметил необходимость поставки белорусской техники для промышленности и сельского хозяйства Северного края. Как считает Еремеев, соглашение даст очень хорошую основу для соответствующего законодательного урегулирования для четкого формирования государственного бюджета республики и области.

«Контакты будут налаживаться. И наше экономическое, культурное, научное сотрудничество между двумя регионами братских республик будет только расти», — подчеркнул Алексей Еремеев.

Председатель Госсобрания пригласил коллег-парламентариев из Белоруссии посетить Якутию во время Национального праздника Ысыах. Алексей Еремеев также представил главу Мегино-Кангаласского улуса Николая Старостина и председателя районного совета депутатов Мегино-Кангаласского улуса Павла Сазонова, которые приняли участие в церемонии подписания. Делегация муниципального района находится в Гомельской области для участия в митинге, посвящённом 100-летию Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. 8 декабря 2021 года исполняется 100-лет со дня рождения легендарного героя-якутянина.

Председатель Гомельского областного Совета депутатов Белоруссии Екатерина Зенкевич отметила, что такие соглашения вошли в практику работы органов государственной власти области.

«Гомельским областным исполкомом подписано 22 таких соглашения о сотрудничество с российскими регионами. В том числе с Якутией соглашение было подписано в октябре 2012 года в ходе визита вице-президента Якутии Дмитрия Глушко. Гомельским областным советом депутатов подписано 9 двусторонних соглашений с законодательными собраниями российских регионов», — рассказала председатель Облсовета.

Как проинформировала Екатерина Зенкевич, Гомельская область — это 1/5 часть территории Белоруссии. Численность населения около 1 млн 400 тыс человек.

«Регион динамично развивается. В структуре республиканского производства область занимает более 10% валового внутреннего продукта страны, более 20% промышленного производства, около 15% сельскохозяйственного, 13% экспорта, 12% розничного товарооборота, 15% инвестиций в основной капитал», — рассказала она.

В Гомельском облсовете в настоящее время 51 действующий депутат. В 2018 году было избрано 60 депутатов. Образовано 5 постоянных комиссий по различным направлениям.

В церемонии подписания соглашения также присутствовали председатель постоянного комитета Госсобрания по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев, председатель постоянного комитета по селу и аграрной политике Андрей Находкин, народный депутат Якутии Юрий Баишев. Со стороны Гомельского облсовета на церемонии присутствовали также зампредседателя Совета депутатов Олег Иванцов, начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Гомельского облисполкома, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету, финансов и коммунальной собственности Антонина Ежова, председатель постоянной комиссии по развитию социальной сферы Олег Ядренцев, председатель постоянной комиссии по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ Дмитрий Згурский, председатель постоянной комиссии по аграрным вопросам, экологии и проблемам преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Александр Матарас, председатель постоянной комиссии по мандатам, законности, местному управлению и самоуправлению Андрей Кривоносов и другие официальные лица.

Парламентарии обменялись информацией о работе комиссий и комитетов представительных органов, задали вопросы по депутатской деятельности, а также обсудили предполагаемые сферы сотрудничества между Якутией и Гомельской областью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камерном зале Арктического государственного института культуры и искусств 29 ноября состоялся межрегиональный форум движения «Новая Евразия — Арктический вектор». В форуме приняли участие приглашенные гости из Белоруссии, Москвы, Алтая, Новосибирска, депутаты Государственного собрания Якутии, руководители министерств республики, общественные деятели.