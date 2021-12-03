Ульяновск, , 07:15 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских принял участие в пуске природного газа в селе Лесная Хмелёвка Мелекесского района. Также газифицировано село Бригадировка, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе ульяновского губернатора.

Газификация населённых пунктов Мелекесского района Ульяновской области Ulgov.ru

Природный газ поступил в дома более 1 тыс. жителей двух сёл Мелекесского района. На торжественной церемонии запуска газоснабжения губернатор подчеркнул, что в регионе продолжается газификация сёл, что является значимым событием для населённых пунктов и для развития территорий. При этом за строительством сетей и введение их в эксплуатацию стоит «большой труд».

«В селе активно развивается молочное предприятие «Хмелёвское». Газификация позволит привлечь и закрепить на селе специалистов, продолжить модернизацию производства и создать новые рабочие места для местных жителей», — сказал Алексей Русских.

Работы в сёлах Лесная Хмелёвка и Бригадировка шла по программе развития газоснабжения и газификации Ульяновской области с участием инвестиций «Газпрома». Для этого в 2017—2018 годах за счёт средств компании построены межпоселковые газопроводы протяжённостью 10,11 км, а за счёт регионального бюджета спроектировали внутрипоселкового газопровод в селе Лесная Хмелёвка протяжённостью 25,72 км и селе Бригадировка протяжённостью 18,76 км.

Запуск газоснабжения в Мелекесском районе Ульяновской области Ulgov.ru

На строительство газопровода в Лесной Хмелёвки из бюджета Ульяновской области направлено свыше 30 млн рублей, внутрипоселковый газопровод в Бригадировке обошёлся в 22 млн рублей. Подготовлены проекты по монтажу внутридомового газового оборудования, идёт подключение домов.

Директор школы села Лесная Хмелёвка Вера Мозжова отмечает, что газ «ждали очень долго», а теперь не придётся запасаться дровами и ждать «долгожданный газовый баллон».

По данным властей Ульяновской области, в Мелекесском районе на 1 ноября доля газифицированного жилья по отношению к общему количеству домов (квартир) составляла 82,68%. До конца 2021 года в муниципалитете запустят ещё два внутрипоселковых газопровода в селах Лесная Васильевка и Тиинск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Алексей Русских по итогам поездки в Ульяновский район поднял вопросы газификации школ, домов культуры и медицинских пунктов, которые нередко в отличие от жилых домов «топятся по старинке». Он поручил правительству разработать программу реконструкции теплоисточников на объектах социальной сферы в тех населённых пунктах, где уже есть газ. Раньше в Ульяновской области такой программы не было.

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