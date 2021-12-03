Хабаровск, , 07:34 — REGNUM Ещё три медицинских работника в Хабаровске получили 2 декабря служебное жильё. Ключи от квартир передали сотрудникам городской клинической больницы имени профессора Войно-Ясенецкого. Всего в служебном жилье проживают 255 сотрудников учреждений здравоохранения. С 2020 года выдано 74 квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Новое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Впервые за всю постсоветскую историю нашим специалистам выдали служебное жилье — его в новом доме получили медицинская сестра и два врача. Уверена, выдача служебного жилья позволит закреплять молодых докторов в учреждениях края», — рассказала заместитель главного врача больницы Оксана Нейфельд.

В целях обеспечения жилыми помещениями работников бюджетных учреждений за счёт средств краевого бюджета осуществляется строительство служебного жилья для бюджетников ведется на средства бюджета Хабаровского края.

Министерством строительства региона рассматривается вопрос о разработке проектной документации и строительстве семи домов на 498 квартир для граждан, категории которых установлены законодательством, в том числе 363 служебные квартиры.

В 2021 году в оперативное управление восьми учреждениям здравоохранения края выдали 20 квартир для улучшения жилищных условий медицинского персонала.

В следующем году планируется передать в собственность медучреждений не менее 15 квартир для медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Иркутской области 50 специалистов первичного звена здравоохранения и службы скорой помощи смогли улучшить свои жилищные условия.