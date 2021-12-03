Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 07:11 — ИА Регнум. На Среднем Урале за 2021 год изъяли 196 литров спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

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Специалисты провели 23 надзорных мероприятия. В результате выявлено шесть фактов нарушения. В продукции была превышена доза метанола, отсутствовала товаросопроводительная документация.

На основании выявленных нарушений, сотрудники ведомства составили шесть протоколов об административном правонарушении. В том числе выписаны штрафы на сумму 25 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в столице региона произошло массовое отравление метанолом. Погибли не менее 15 человек.