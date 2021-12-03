Благовещенск, 3 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Жители города президентского внимания — Свободного в Амурской области — получили возможность посещать модельную библиотеку. Это первое в муниципалитете учреждение культуры такого в формата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе правительства Приамурья.

Admoblkaluga.ru Модельная библиотека

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Библиотека разделена на несколько зон — молодёжную, читальный зал и место для тихого чтения. Также отделено краеведческое, событийное и переговорное пространство. Для проведения мероприятий учреждение культуры получило проектор и экран.

Всего в 2021 году благодаря нацпроекту «Культура» в Приамурье по модельному стандарту обновят восемь библиотек нового поколения: из них пять будут модернизованы за счет средств федерального бюджета — в Благовещенске, Свободном, Константиновке и Березовке. Ещё три — в Поярково, Екатеринославке и Новобурейском — за счет региональных средств.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Культура» Людмила Нарбекова отмечала, что модельные библиотеки представляют собой современные универсальные учреждения и будут эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.

«Для решения этой задачи необходимо увеличить и разнообразить библиотечные фонды, включить в них, кроме печатных изданий, аудио‑ и видеопродукцию. Все это, безусловно, изменит качество жизни в первую очередь сельчан, потому как будет способствовать сохранению народных традиций, нравственному воспитанию подрастающего поколения и их адаптации к современным условиям жизни», — сказала Людмила Нарбекова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке благодаря нацпроекту «Культура» появились три модельные библиотеки — общественные пространства нового формата. В них проводятся не только библиотечные мероприятия, но и встречи населения, стратегические сессии, обсуждаются общественные инициативы.