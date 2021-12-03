Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга появятся новые детские сады и школы. План строительства утвердил глава города Алексей Орлов, сообщили в городской администрации.

Екатеринбург.рф Алексей Орлов

Свердловские власти планируют построить 5 школ на 6600 мест и 11 детских садов, рассчитанных на 3350 воспитанников. Кроме того, микрорайон обеспечат центром художественной гимнастики, поликлиникой, станцией скорой помощи и собственным пожарным депо.

Отметим, Солнечный является наиболее развивающимся микрорайоном столицы региона. В скором времени здесь построят метро и проложат трамвайную ветку.