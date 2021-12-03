Челябинск, , 07:05 — REGNUM Арбитраж Челябинской области удовлетворил финансовый иск к испытывающему трудности заводу из дивизиона Роскосмоса — АО «Миасский машиностроительный завод». Предприятию предстоит выплатить поставщику газа более 16,6 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Kurse.ru

Помимо суммы долга, завод должен будет уплатить почти 32 тыс. рублей госпошлины. ООО «Новатэк-Челябинск» является одним из основных кредиторов машзавода. В этот раз взыскивался долг за июль 2021 года. Между тем в августе также были удовлетворены иски на сумму более 60 млн рублей.

Претензии к АО также есть у управления Росимущества, АО «Теплоэнергооборудование», ООО «БВБ-Альянс», нижегородского ООО «Метснаб» и других юрлиц.

Напомним, 15 декабря 2021 года суд планирует начать рассмотрение банкротного иска к АО «Миасский машиностроительный завод». Предприятие само заявило о неподъёмном долге — 2,4 млрд рублей, попросив выбрать для него временного управляющего. Методом случайного отбора из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» был выбран Анатолий Селищев, который «занимает должность заместителя генерального директора в ОАО «Воронежский опытный завод программной продукции».

Банкротный иск к АО также подал Россельхозбанк. Он заявил многомиллионные долги по четырём договорам и неустойки по ним же.

Читайте также: Завод Роскосмоса поднял белый флаг: долги до банкротства доведут?