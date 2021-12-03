Новосибирск, , 07:03 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области остаётся на одном уровне уже в течение почти двух недель. Регион вышел на плато, сообщили в новосибирском минздраве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящий момент мы можем сказать, что находимся на плато. Вторую неделю видим отсутствие роста, но с другой стороны, мы не видим резкой тенденции к снижению, — приводят «НГС Новости» слова заместителя министра здравоохранения области Елены Аксёновой.

Она подчеркнула, что подъём заболеваемости «будет зависеть от нас с вами» и от соблюдения гражданами правил индивидуальной защиты, минимизирования посещения общественных мероприятий с незащищенными гражданами и вакцинации.