Гавайи, США, , 07:01 — REGNUM Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был выявлен в американском штате Гавайи. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата.

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Отмечается, что речь идёт о внутреннем случае заражения новым штаммом коронавируса. Инфицированный не выезжал за пределы острова, где он проживает.

Также уточняется, что заразившийся житель штата Гавайи не был вакцинирован и уже переболел COVID-19. В настоящее время устанавливается, при каких обстоятельствах человек мог заразиться штаммом «Омикрон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США с 6 декабря ужесточат правила въезда в страну для граждан, вне зависимости от прохождения вакцинации.

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