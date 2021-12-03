Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выделило $415,6 млн на проектирование новых космических платформ, которые заменят Международную космическую станцию. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе агентства.

NASA. Космический центр имени Кеннеди

«Эти выплаты простимулируют разработку американским частным сектором коммерческих независимых космических станций, которыми будут пользоваться как государство, так и частные предприятия», — говорится в сообщении.

NASA подписало соглашения с тремя американскими компаниями — Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman. В агентстве подчеркивают, что разработка новых платформ закрепит лидерство США в сферах, которые требуют постоянного присутствия на низкой околоземной орбите, и позволит нарастить потенциал «в коммерциализации космической деятельности».

Ранее генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщал, что на затопление Международной космической станции в штатном режиме может потребоваться три года. При необходимости США будут готовы вывести МКС с рабочей орбиты за полгода.

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