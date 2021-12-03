Сингапур, , 06:59 — REGNUM Жители Сингапура, привившиеся от COVID-19 китайскими вакцинами Sinopharm или Sinovac, должны обязательно пройти ревакцинацию для сохранения статуса полностью вакцинированных. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения города-государства 3 декабря сообщает газета The Straits Times.

Вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm Russian.news.cn

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Издание отмечает, что в уведомлениях, рассылаемых ведомством тем, кто вакцинировался от коронавируса три месяца назад и ранее, «настоятельно рекомендуется» сделать третью прививку американскими препаратами на основе технологии мРНК — Pfizer/BioNTech или Moderna.

Минздрав Сингапура «У жителей, которые не сделают третью прививку до 31 декабря, с января статус вакцинации изменится, что будет означать возвращение для них социальных ограничений».

Отмечается, что в отношении тех граждан, которые ранее привились вакцинами Pfizer/BioNTech или Moderna, требование об обязательной ревакцинации пока не выдвигалось.

Напомним, что в Сингапуре на настоящий момент полностью вакцинировались от коронавируса порядка 87% жителей и около 27% получили третью дозу препарата. С августа в городе-государстве значительно смягчены социальные ограничения для полностью вакцинированных граждан.

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