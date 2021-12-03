Канберра, , 06:53 — REGNUM В Австралии выявили первый случай возможного распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает пресс-служба австралийского минздрава.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

По ее данным, подозреваемым на заражение является ученик одной из школ Сиднея. Указывается, что школьник в последнее время не совершал никаких поездок за границу, а также не встречался с людьми, бывавшими в заграничных поездках. В связи с этим органы здравоохранения Австралии не исключают, что штамм «Омикрон» уже начал распространяться по стране.

Отмечается, что учеников младших классов этой школы отстранили от занятий. Сейчас органы здравоохранения страны отслеживают контакты возможного заболевшего. В минздраве Австралии добавили, что это уже девятый случай выявления штамма «Омикрон» на территории штата Новый Южный Уэльс.