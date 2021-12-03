Село Булус, Якутия, 3 декабря, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Здоровью жителей Якутии, отравившихся угарным газом, не причинён тяжкий вред. Их состояние улучшается, сообщило 3 декабря ИА SakhaDay.

Pixabay.com Отравление

По информации МЧС республики, все шесть пострадавших жителей села Булус, находившихся в реанимации, переведены в общую палату. Расследованием ЧП продолжают заниматься органы внутренних дел.

Читайте также: В Якутии шесть детей отравились угарным газом из-за сбоя электроснабжения

Известно, что в реанимацию из десяти отравившихся угарным газом якутян попали четверо детей и двое взрослых. Ещё четыре пострадавших были сразу госпитализированы в общую палату.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло из-за аварийного отключения электричества. Когда электроснабжение было отключено, люди установили газогенератор, выхлопами которого впоследствии отравились. Прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об электроэнергетике.