Южно-Сахалинск, 3 декабря, 2021, 06:48 — ИА Регнум. На Сахалине в Горнозаводске Невельского района вышли из строя сразу все насосы. Село, в котором проживает около 4 тыс. человек, осталось без водоснабжения. 3 декабря введён режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Zauralonline.ru Без воды

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Губернатор островного региона Валерий Лимаренко поставил задачу восстановить подачу воды населению 3 декабря. Проблема заключается в специфике насосов.

«Сейчас ищем оборудование на замену по всем предприятиям «Водоканала». Для Горнозаводска нужен редкий насос. Он должен быть погружным, чтобы качать воду из реки, и при этом иметь большую производительность», — рассказала министр ЖКХ Сахалина Наталия Куприна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии 2 декабря произошла авария на магистральном водопроводе Сунжа — Малгобек. В результате ЧП остались без воды жители двух муниципалитетов — Малгобекского района и части города Малгобека.