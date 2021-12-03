София, , 06:48 — REGNUM Крупнейшие туристические базы на горнолыжных курортах Болгарии намерены поднять цены на свои услуги примерно на 10 процентов. Об этом 2 декабря со ссылкой на болгарскую Ассоциацию турбизнеса сообщила софийская газета «Труд».

Согласно официальной информации, причиной очередного роста стоимости проживания и питания в местных гостиницах, а также проката оборудования стало общее ухудшение экономической ситуации в Болгарии. «Электроэнергия и газ подорожали вдвое, налоги на предпринимательскую деятельность повысились в полтора раза, мы не можем работать в убыток, — говорится в обнародованном накануне совместном заявлении болгарских предпринимателей. — В этой связи нам остается лишь надеяться на понимание гостей».

В то же время, по словам экспертов, несмотря на подобную тенденцию, абсолютное большинство гостиничных номеров на горнолыжных курортах Банско, Пампорово и Боровец полностью зарезервировано на период с 15 декабря 2021-го по 20 января 2022-го годов. Предполагается, что в ближайшее время указанные регионы посетят до 200 000 туристов из России, Сербии, Греции и Италии.