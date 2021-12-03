Осло, 3 декабря, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Правительство Норвегии выступает против того, чтобы Североатлантический альянс (НАТО) использовал территории стран-участниц для перемещения своих войск у границ России. Об этом 2 декабря заявила глава норвежского министерства иностранных дел Анникен Витфельдт в интервью изданию VG.

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«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов», — сказала она.

По словам главы МИД Норвегии, США и Великобритания вправе принимать самостоятельные решения об участии своих военных в операциях альянса, однако на территории Норвегии их корабли и самолёты должны находиться подальше от России. Этот вопрос Витфельдт пообещала обсудить с руководством альянса в ближайшее время.