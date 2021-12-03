Село Булус, Якутия, 3 декабря, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В ночь со 2 на 3 декабря в селе Булус Намского района Якутии от отравления угарным газом пострадали десять человек, шесть из них — дети. ЧП произошло из-за аварийного отключения электричества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Unece.org Отравление

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Все пострадавшие находились в одном жилом доме, который обогревался с использованием электричества. Когда электроснабжение было отключено, люди установили газогенератор, выхлопами которого впоследствии отравились.

Пострадавшие госпитализированы. Прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об электроэнергетики и внимательно исследовать причины и обстоятельства ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Ингушетии угарным газом отравились женщина и двое детей в возрасте 14 и девяти лет. Пострадавшие госпитализированы, прокуратура проводит проверку.