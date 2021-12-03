Владивосток, , 06:46 — REGNUM Во Владивостоке 3 декабря на карантин по коронавирусу закрыты 15 групп в 13 детсадах, 20 классов в 13 школах переведены на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Карантин в школе Gtrksmolensk.ru

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Десять административных комиссий проверяют в городе соблюдение противоэпидемических мер. Специалисты накануне проверили 199 транспортных средств (из них 91 такси, 108 единиц пассажирского транспорта); 86 объектов торговли и питания; два торговых центра; два кинотеатра и три гостиницы.

За нарушение масочного режима составлено 20 административных протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, ученики семи классов в пяти школах столицы Еврейской автономии отправлены на дистанционное обучение из-за случаев коронавирусной инфекции. Школьники будут учиться дома две недели.