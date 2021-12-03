Биробиджан, 3 декабря, 2021, 06:36 — ИА Регнум. На заседании Законодательного собрания Еврейской автономной области состоялось голосование за проекты законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Против проголосовали представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду», но большинством от «Единой России» проект документа был поддержан, сообщила 3 декабря интернет-газета «Набат».

Александр Полегенько ИА REGNUM Вход только с QR-кодом

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Свою позицию «единороссы», представители правительства и Роспотребнадзора аргументировали выявлением нового штамма коронавируса, ухудшением эпидемиологический ситуации в регионе и снижением смертности на фоне увеличивающегося количества вакцинированных граждан. Тем не менее, на предварительном обсуждении поправок в комитете по законодательству, местному самоуправлению и регламенту без жарких дискуссий не обошлось, многие депутаты выступали против.

«Я поддерживаю людей. Я выступаю против принудительных мер», — отметил депутат Сергей Тонких (КПРФ).

Заместитель председателя регионального парламента Антон Акимов («Единая Россия») выразил уверенность, что QR-коды могут сохранить жизни людей, а другими мерами нельзя победить инфекцию.

«Я считаю, что необходимы меры для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших родителей, детей и друзей. Да, тяжело принимать радикальные решения. Да, это — не популярное решение. Но мы не для того принимаем решения, чтобы быть популярными, модными, хайповать. Мы принимаем их для того, чтобы сберечь наших людей. Со временем это все-равно придет в норму. Только такое решение может сегодня уберечь сотни, а, может, и тысячи жизней», — отметил вице-спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение поправок в федеральный законопроект о введении QR-кодов на заседании Законодательного собрания Приморского края 24 ноября также вызвало жаркие, эмоциональные споры. После горячих дебатов проект всё-таки был принят большинством голосов.