Владивосток, , 06:30 — REGNUM В Приморье в 2021 году уже расселили людей, проживающих на 12 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилья в нескольких муниципальных образованиях. Плановый показатель перевыполнен. Всего до конца года будут ликвидированы почти 15,5 тыс. «квадратов» аварийки, переселены 850 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Ветхий дом Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Пока на вторичном рынке сохраняется низкая цена на жилье, следует его выкупить, чтобы предоставить гражданам, жилье которых признано ветхим и аварийным, комфортные квартиры. Вместе с тем мы начали строительство около 13 тысяч квадратных метров нового жилья, чтобы в следующем году его заселить. Кроме того, в 2022 году нам необходимо начать строительство 30 тысяч квадратных метров нового жилья во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне. Сроки очень сжатые», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Архангельской области расселили более 29 тысяч квадратных метров аварийного жилья — в новые квартиры переехали более 1,6 тысяч человек.