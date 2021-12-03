Москва, 3 декабря, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В пятницу, 3 декабря, в Москве будет облачно, снег, местами налипание мокрого снега, гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

В ночь на 4 декабря в Москве облачно, снег, мокрый снег, гололедица. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер юго-западный, южный 5−11 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −6… −1 °C.

В субботу, 4 декабря, днём в столице ожидается −3… −1 °C, по области −6… −1 °C, облачно, местами небольшой снег, сильная гололедица. Ночью в регионе ожидается −10… −5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на ближайшие дни из-за ожидаемой гололедицы и налипания мокрого снега.