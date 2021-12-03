Додома, , 06:21 — REGNUM Сильные ливни и штормовой ветер обрушились на южные районы Танзании, сообщает Синьхуа.

Танзания

Сообщается, что в результате ливня пострадали восемь человек, еще 133 дома оказались повреждены из-за ветра и поваленных деревьев. Всех пострадавших госпитализировали. Местные власти отмечают, что жителей пострадавших домов на время происшествия приютили родственники. В настоящее время экстренные службы Танзании осматривают пострадавшие деревни и оценивают нанесенный непогодой ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Индии в штате Андхра-Прадеш в результате ливней и наводнений погибли не менее 41 человека. Еще сто человек пропали без вести. Отмечалось, что в результате долгих муссонных ливней в регионе оказались затоплены 1316 деревень.