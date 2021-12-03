Покровск, Якутия, 3 декабря 2021, 12:22 — REGNUM Качество воды скоро станет лучше в Хангаласском, Верхневилюйском, Горном, Сунтарском, Олекминском районах Якутии. В этих муниципалитетах ведут строительство очистных сооружений по программе «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе правительства республики.
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В 2021 году на реализацию проекта «Чистая вода» потратят более 720 млн рублей, 719 из них поступили из федерального бюджета. В этом году также был завершён ремонт очистных сооружений в Олёкминске. Там обновили водозаборные сооружения, построили котельную и водоочистную станцию, объёмы вырабатываемой воды выросли на 40%.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году 200 тыс. жителей Подмосковья должны получать более качественную воду. 19 мероприятий там проведены в рамках программы «Чистая вода».