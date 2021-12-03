Покровск, Якутия, 3 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Качество воды скоро станет лучше в Хангаласском, Верхневилюйском, Горном, Сунтарском, Олекминском районах Якутии. В этих муниципалитетах ведут строительство очистных сооружений по программе «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе правительства республики.

Wikimedia Commons Чистая вода

Читайте также: Качество воды должно улучшиться у 200 тыс. жителей Подмосковья

«Сегодня по программе «Чистая вода» мы ведем строительство водоочистных сооружений в городе Покровске. Готовность объекта высокая планируем ввести его в строй до конца месяца. Также идут работы по обустройству круглогодичных магистральных кольцевых сетей водоснабжения в селах Верхневилюйск, Андреевское Верхневилюйского района, а также систем водоснабжения в селе Бердигестях Горного улуса и селе Сунтар Сунтарского района. Их мы введем уже в следующем году», — рассказал первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников.

В 2021 году на реализацию проекта «Чистая вода» потратят более 720 млн рублей, 719 из них поступили из федерального бюджета. В этом году также был завершён ремонт очистных сооружений в Олёкминске. Там обновили водозаборные сооружения, построили котельную и водоочистную станцию, объёмы вырабатываемой воды выросли на 40%.

«Мы видим, что с каждым годом все больше жителей населенных пунктов получают качественную водопроводную воду. Национальный проект связан с повышением качества жизни», — отметил эксперт регионального отделения ОНФ Алексей Гридин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году 200 тыс. жителей Подмосковья должны получать более качественную воду. 19 мероприятий там проведены в рамках программы «Чистая вода».