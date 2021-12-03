Ханты-Мансийск, , 06:15 — REGNUM В Югре выявлен ещё один эпизод получения взятки директором нижневартовского филиала «Управления капитального строительства ХМАО». Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Коррупция

В ходе расследования установлено, что в период с декабря 2020 по июль 2021 года, обвиняемый в Москве, помимо ранее выявленного факта получения 35 млн рублей, получил от жителя Московской области, представляющего интересы поставщика медоборудования, 1,5 млн рублей взятки за содействие в выигрыше конкурса на контракт по госзаказу относительно строящейся больницы в Нижневартовске.

По указанному факту к делу по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») добавился новый эпизод. Сбор доказательной базы по уголовному делу продолжается, отмечает следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор нижневартовского филиала «Управления капитального строительства ХМАО» был задержан в Ханты-Мансийске и 24 октября 2021 года заключён под стражу.

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