Якутск, 3 декабря 2021, 06:12 — REGNUM В Намском районе Якутии 10 человек, включая шесть детей, получили серьёзные отравления выхлопными газами. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.
Отмечается, что к месту происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа из пяти человек. Шестеро пострадавших в тяжёлом состоянии помещены в реанимационное отделение.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске Челябинской области четверо детей отравились угарным газом.
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