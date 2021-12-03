Якутск, 3 декабря, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Намском районе Якутии 10 человек, включая шесть детей, получили серьёзные отравления выхлопными газами. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Simone Ramella Выхлопные газы

пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии «3 декабря от дежурного ЕДДС Намского района в ЦУКС ГУ МЧС России по РС (Якутии) поступила информация о том, что в селе Тюбя произошло отравление предположительно выхлопными газами 10 человек, в том числе шести детей».

Отмечается, что к месту происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа из пяти человек. Шестеро пострадавших в тяжёлом состоянии помещены в реанимационное отделение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске Челябинской области четверо детей отравились угарным газом.